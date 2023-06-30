Годовщина освобождения Змеиного: Гуменюк рассказала, какая ситуация на острове

Прошел ровно год, как 30 июня 2022 года россияне совершили "жест доброй воли" и покинули остров Змеиный.

О ситуации сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Самое главное – остров остается под юрисдикцией Украины. Это освобожденная территория. То, что россияне время от времени за этот период, от момента его освобождения и демонстрации "жеста доброй воли", пытались несколько раз атаковать остров с помощью авиации, испытывая и измеряя, насколько плотно мы уже овладели этой территорией, они пытались самолетами бомбить остров, но жертв не было. Те испытания они довольно быстро отменили, потому что подвергали свои самолеты определенной опасности, подлетать туда было рискованно, работала наша противовоздушная оборона. К сожалению, не сбили ни одного, но ждем повтора и обязательно "можем повторить". Сейчас эта территория освобождена, и по всей вероятности они могут пытаться повторять такие атаки, но очень редко", — сказала она.



"Напомню, что им не дает покоя функционирование зерновой сделки. Они пытаются втиснуть свое участие в общую мировую программу спасения мира от голода. Но умалчивают тот факт, что пытаются наполнить ее краденым зерном. Значение Змеиного в том, что та мощность, которую пытались там развернуть россияне, не позволила бы функционировать коридору, они бы оттуда имели возможность и обстреливать, и обеспечивать противовоздушное прикрытие своей корабельной группировки. После того, как был освобожден Змеиный, корабельная группировка врага передислоцировалась и тяготеет к Новороссийску, к юго-восточным берегам Крыма, где скрывается от нашего дальнобойного оружия", — добавила Гуменюк.

Как ВСУ разгромили "вторую армию" на Змеином

Остров Змеиный российские войска захватили 24 февраля, с тех пор украинские войска регулярно атаковали их позиции там. С помощью десантных катеров российские военные установили там системы ПВО, укрепили остров военной техникой и увеличили личный состав.

24 февраля после обстрела российскими войсками Змеиного из корабля и с помощью боевой авиации была разрушена инфраструктура на острове. Кроме того, связь с пограничниками также исчезла.

Впоследствии стало известно, что оккупанты захватили Змеиный. Украина сообщила, что украинских воинов уничтожали артиллерийские снаряды.

Однако впоследствии выяснилось, что украинские пограничники, защищавшие остров Змеиный от российской армии и считавшиеся погибшими, живы и находятся в плену россиян. Об этом, в частности, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"О морских пехотинцах и пограничниках, взятых в плен оккупантами на острове Змеиный. Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо!" – сообщили там.

28 июня в ОК "Юг" сообщали, что в результате атаки ВСУ на острове прекратила работать радиолокационная станция, из-за чего россияне не могут к нему подойти. Также сообщалось, что за все время ВС РФ потеряли три ЗРК "Панцирь-С1".

30 июня российские захватчики спешно эвакуировались с острова Змеиного.

Информацию о выходе с острова ВС РФ также подтвердили в Минобороны России и заявили, что это сделано как "шаг доброй воли". Там добавили, что таким образом РФ показывает всему миру, что не препятствует вывозу украинской продовольствия морскими путями.

"Тем же мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины… Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории", — заявили в ведомстве.

Почему остров Змеиный так важен

С начала российского вторжения в Украину остров Змеиный приобрел важный статус в этой войне.

"Если российским войскам удастся занять остров Змеиный и установить свои системы противовоздушной обороны большой дальности, они будут контролировать море, сушу и воздух в северо-западной части Черного моря и на юге Украины", — объяснял украинский военный эксперт Олег Жданов.

Остров Змеиный расположен в Измаильском районе Одесчины, площадь – 17 га, длина 662 м, ширина – 560 м. От острова до ближайшего побережья Украины всего 30 км, а до Одессы – 120 км. В 2007 году на Змеином основали украинскую деревню Белое, жителей было немного — от 13 до 30 человек.

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