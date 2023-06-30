Годовщина освобождения Змеиного от окупантов: Залужный напомнил, как это было (видео)

Ровно год назад, 30 июня, Силы безопасности и обороны освободили остров Змеиный от российских оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook и обнародовал соответствующее видео.

Залужный поблагодарил всех, кто защищает Украину.

Ровно год назад, 30 июня, Силы безопасности и обороны освободили Змеиный остров от российских оккупантов. Спасибо всем, кто защищает Украину Опубликовано Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine Пятница, 30 июня 2023 г.

Год назад, 30 июня 2022 года, главнокомандующий сделал такое сообщение: "Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный. Спасибо защитникам Одесщины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения".

Напомним, военная разведка обнародовала эксклюзивные кадры и малоизвестные подробности эпической битвы за остров Змеиный.

Остров Змеиный расположен в Измаильском районе Одесской области, площадь – 17 га, длина – 662 м, ширина – 560 м. От острова до ближайшего побережья Украины всего 30 км, а до Одессы – 120 км. В 2007 году на Змеином основали украинское село Белое, жителей было немного — от 13 до 30 человек.

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