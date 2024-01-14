Годовщина ракетного удара по многоэтажке в Днепре: стало известно, кто отдал преступный приказ

Оккупационная армия России год назад – 14 января 2023 года – нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре – в результате вражеской атаки погибли 40 взрослых и 6 детей. Еще 79 получили травмы. За совершенное преступление Офис генпрокурора сообщил о подозрении командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствием также был установлен бортовой номер самолета Ту-22М3, который использовался для удара и вся цепочка причастных к этому лиц.

"Мы найдем каждого, кто причастен к очередному акту воровства против мирных граждан", – заявил Генпрокурор Андрей Костин.

Ракетный удар по дому в Днепре 14 января 2023

Ракетный удар по дому в Днепре 14 января 2023

Ракетный удар по дому в Днепре 14 января 2023

Ракетный удар по дому в Днепре 14 января 2023

Ракетный удар по дому в Днепре 14 января 2023

Ракетный удар по дому в Днепре 14 января 2023

Как рассказал заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генпрокурора Тараса Семкива, за время расследования удара по Днепру проведен значительный объем следственных и процессуальных действий.

"Мы сделали 3D-модель разрушенного российской ракетой дома для документирования последствий удара, а также четкого понимания направления полета этой ракеты и порядка ее движения. Установили бортовой номер самолета Ту-22М3, который использовался для нанесения ракетно-бомбового удара. А также всю цепочку лиц, которые причастны к этому. Работа сосредоточена прежде всего на установлении российских командиров, отдающих преступные приказы. Один из них – командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ по состоянию на январь 2023 года. В настоящее время ему также подготовлено сообщение о подозрении", — рассказал он.

Напомним, РФ вывела в Черное море 11 кораблей, в том числе носитель "Калибров" – в ВМС объяснили такое количество.

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