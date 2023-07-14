Годовщина ракетного удара по Виннице: в ГУР пообещали расплату

Украина передаст всех военных преступников под военный трибунал

Об этом отметили в ГУР в годовщину ракетного удара по Виннице, в результате которого погибли 29 человек.

В разведке подчеркивают, что РФ выпустила ракеты с подводной лодки в Черном море.

"Всех московских душегубов, убийц украинских детей и всех военных преступников Украина обязательно отдаст под международный трибунал. День расплаты наступит — рано или поздно, но неотвратимо", — подчеркнули в разведке.

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В частности, история одного российского командира-подводника свидетельствует о том, что от суда можно скрыться, но ответственности все равно не избежать.

"Чтем память винничан, украинцев, ставших жертвами террористической России", — добавили в разведке.

Напомним, что год назад около 11 часов 14 июля стало известно об обстреле Винницы. Именно в этот момент по всей Украине звучала воздушная тревога. Предварительно известно, что россияне разбомбили здание с офисными помещениями. В гражданское сооружение попали три ракеты российских преступников.

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