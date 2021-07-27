Годовщина режима "тишины" на Донбассе: погибли 45 военных, еще 163 получили ранения

В делегации заявили, что по сравнению с периодом с июля 2019 года до июля 2020 года смертей украинских военных вдвое меньше, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов.

На востоке Украины за год режима прекращения огня, который начал действовать 27 июля 2020 года, погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения.

Об этом сообщили в Трехсторонней контактной группе в Минске на Telegram-канале.

Отмечается, с 27 июля 2019 года до 26 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации совершили 4257 обстрелов погибли 88 украинских военнослужащих, 494 — получили ранения.

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"За время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибло 45 и 163 военнослужащих получили ранения (данные штаба ООС, уточняются)", — говорится в сообщении.

В ТКГ отметили, что Вооруженные силы Украины с честью выполняют задания президента, обусловленные международной ситуацией вокруг Украины, обеспечивая украинской дипломатии соответствующие условия для борьбы за украинские национальные интересы, добавив, что соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта — самый сложный вид военных действий.

"Украина остается верной своим обязательствам по политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Это доказывают многочисленные заявления представителей международных организаций (от Совета безопасности ООН в Парламентской ассамблее Совета Европы), государств-посредников Нормандского формата, государств "Большой семерки", — говорится в сообщении.

Также в делегации отметили, что Саммит "Крымской платформы", который начнет процесс деоккупации Крыма, стал возможным и представительным (ожидаются должностные лица из более чем 35 стран мира) главным образом потому, что Украина заработала за этот год репутацию ответственного государства, выполняет свои договоренности даже в неблагоприятных обстоятельствах ", — заявила украинская делегация в ТКГ.

Напомним:

По состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня . Вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Водяного, что возле Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

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