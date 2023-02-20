Годовщина вторжения: в ОП рассказали, чего ждать украинцам от России в ближайшие дни

Подоляк призвал украинцев в ближайшие дни быть готовыми к частым сигналам воздушной тревоги, вероятным атакам дронами и ракетами.

В годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, россияне могут использовать остатки ракет для нового удара по Украине и попытаться атаковать на фронте.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "24 канал".

"Президент Владимир Зеленский абсолютно прав в том, что говорит о попытке реванша России", – отметил Подоляк.

Советник главы ОП призвал украинцев в ближайшие дни быть готовыми к частым сигналам воздушной тревоги, вероятным атакам дронами, ракетами и фейковым заявлениям об успехах оккупантов на фронте.

"Мы понимаем риски, которые есть. Они попытаются использовать остатки ракетных ресурсов для того, чтобы атаковать территорию Украины. Должны осознавать, что следующие несколько дней будут иметь для нас определенную негативную эмоциональную окраску. Мы выдержим, уничтожим дополнительное количество наиболее боеспособных остатков российской армии и контрнаступление позволит нам эффективно продвигаться в рамках деоккупации своей территории", – подытожил Подоляк.

Что РФ задумала к годовщине вторжения

Ранее военный эксперт Павел Нарожный предупредил, что на этой неделе следует ожидать ужесточения провокаций со стороны РФ.

Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что украинцев, скорее всего, ожидают массированные ракетные удары, но не 23 – 24 февраля, а несколько позже.

Завтра, 21 февраля, диктатор Путин обратится к Федеральному собранию России. По мнению некоторых экспертов, во время этого обращения Путин может объявить об всеобщей мобилизации в РФ или объявить другие шаги об эскалации. В то же время другие считают, что диктатор может заявить, что "цели "спецоперации" были достигнуты".

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