Годжес назвал Крым "ключом к победе" и дал прогноз по освобождению полуострова

Экс-командующий американскими войсками в Европе, генерал в отставке Бен Годжес считает, что Крым будет освобожден до конца грядущего лета — августа 2023-го. Эксперт отмечает, мол, сегодня еще более уверен в своем прогнозе, чем месяц назад.

Об этом сообщает Atlantic Council.

По его словам, необязательно бросать танки на штурм Перекопа для освобождения полуострова. Для этого, убежден Годжес, достаточно регулярно обстреливать пути его снабжения – Керченский мост и сухопутный коридор через оккупированный Мелитополь.

"Если бы у украинцев сейчас были дальнобойные ракеты ATACMS, они уже сейчас могли бы разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов в Крыму. Это сделало бы полуостров непригодным для пребывания российских вооруженных сил", — отметил Годжес.

Он считает причиной отсутствия в ВСУ необходимого оружия то, что у администрации США есть сомнения, что можно заставить россиян уйти из Крыма. "Где-то в глубине сердца они полагают, что это невозможно, что такая попытка приведет к эскалации с применением атомной бомбы", – объясняет эксперт.

Годжес подчеркнул: пока агрессор Россия контролирует Крым и имеет там военные базы, до тех пор аннексированный полуостров будет площадкой для начала новой войны.

"Я думаю, что Крым – это ключ к победе. Это решающая территория. Если мы не поможем Украине вернуть свою суверенную территорию в Крыму, тогда через несколько лет гарантированно получим следующую фазу этого конфликта", – считает Годжес.

Напомним, Годжес не соглашался с мнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о новом наступлении россиян в феврале. Американский генерал заявил, что россияне не смогут до февраля собрать достаточную группировку войск для серьезного наступления, тем более сделать его должного качества.

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