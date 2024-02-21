Голая правда о конфликте Зеленского и Залужного: секретные материалы WP

Первая информация о том, что украинский президент готовится уволить Валерия Залужного, появилась в январе 2024 года.

Кремль на протяжении многих месяцев пытался дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского в глазах украинского общества и повлечь за собой раскол между ним и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом пишет The Washington Post.

Газета утверждает, что располагает более ста внутренних документов из Кремля, которые были получены европейской разведкой и проверены непосредственно изданием.

Документы передали WP, “чтобы впервые раскрыть масштаб кремлевской пропаганды, нацеленной на Зеленского в целях раскола и дестабилизации украинского общества – усилий, которые Москва назвала “информационно-психологическими операциями”.

"Нам необходимо усилить конфликт между Залужным и Зеленским по принципу "он планирует его уволить", — написал неназванный кремлевский политтехнолог год назад после встречи чиновников и политтехнологов, утверждает издание, ссылаясь на эти документы.

Из них следует, что администрация Путина приказала группе политтехнологов распространять фейковые новости в СМИ и социальных сетях, чтобы продвигать тему о том, что Зеленский "истеричен и слаб", "боится, что его оттолкнут, и поэтому убирает опасных".

По указанию Кремля ферма троллей сгенерировала тысячи сообщений в соцсетях и сотни фейковых статей, которые они распространяли в Украине и Европе.

Но, согласно опросам общественного мнения, на которые ссылается издание, украинское общество до сих пор оставалось сплоченным, а чиновники в Москве, как следует из документов, периодически выражали разочарование неспособностью взорвать позиции Зеленского и вызвать раскол.

"Один из них в одной беседе пожаловался, что украинский президент напоминает Брэда Питта, мировую звезду с имиджем, который невозможно запятнать", — пишет издание, ссылаясь на документы.

Вместе с тем, когда Залужный покинул пост главнокомандующего ВСУ, линии фронта оказались замороженными, а дальнейшая военная и финансовая поддержка со стороны США "зависла", некоторые источники издания среди европейских чиновников начали беспокоиться, что скрытые пропагандистские усилия России могут подточить национальную украинцев.

«Впереди самые тяжелые времена, — сказал изданию неназванный чиновник из европейских служб безопасности. — Россия выстояла, и они готовят новую кампанию, состоящую из трех основных направлений. Первый – давление на линию фронта. Второй – атаки на украинскую инфраструктуру. Третий – кампания по дестабилизации”.

Четыре ключевых цели Москвы

Документы свидетельствуют, что в январе 2023 первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко поручил группе чиновников и политтехнологов создать присутствие в украинских соцсетях для распространения дезинформации. Эти усилия основывались на опыте предыдущих аналогичных кампаний.

Издание утверждает, что на встрече с подчиненными 16 января 2023 Кириенко изложил четыре ключевые цели для этой кампании: дискредитация военного и политического руководства Киева, раскол украинской элиты, деморализация украинских войск и дезориентация украинского населения.

Успех команды должен был измеряться по ключевым показателям: они должны были "уменьшить рейтинги ключевых работников в администрации Зеленского, украинского правительства и командования вооруженных сил", а также убедить украинцев в том, что их элиты работают только на себя.

Рост количества отставок в правительстве и публичных конфликтов тоже приветствовался, отмечает издание и добавляет, что для усиления страха и беспокойства военные потери Украины должны были преувеличиваться.

Документы показывают, что Кремль отслеживал прогресс в достижении этих показателей на почти еженедельных встречах, анализируя самые популярные сообщения в соцсетях и подсчитывая общее распределение полученных результатов. Кремль также проводил еженедельные опросы уровня доверия к Зеленскому и военному руководству Украины, отмечает издание.

Среди самых успешных материалов, которые удалось забросить в украинское инфопространство, было сфабриковано сообщение в Фейсбуке о том, что семья погибшего бойца не получила никакой помощи от государства. Эта публикация набрала более двух миллионов просмотров.

Другим топовым постом с целью дезориентации населения стал фейковый видеоролик в Телеграмме, о том, что украинские власти намерены "воевать до последнего украинца", пишет The Washington Post со ссылкой на полученные документы.

Сеть с нуля

Десятки наемных троллей еженедельно выдавали более 1300 сообщений и 37 тысяч комментариев в украинских соцсетях, пишет издание. За написание 100 комментариев в день такие тролли получали 60 000 рублей в месяц (660 долларов).

Однако московские стратеги осознавали сложность своей задачи.

Сейчас нам приходится входить в медийный ландшафт Украины практически с нуля. Пророссийский сегмент был полностью вычищен из СМИ и социальных сетей», — говорилось в одном из отчетов, на которые ссылается WP.

При этом сами политтехнологи признавали, что им нужно избегать откровенной пророссийской пропаганды, чтобы получить доверие аудитории. Поэтому вместо старых нарративов россияне, в частности, разгоняли тему о том, что Валерий Залужный может стать следующим президентом Украины и что Запад якобы ищет замену Зеленскому.

Эти планы привели к сотням статей и тысяч публикаций в социальных сетях, переведенных на французский, немецкий и английский языки, направленные против Зеленского, свидетельствуют документы.

Одна из них вышла в мае 2023 под названием “Зеленский держится за трон. В Украине идет ликвидация демократии”.

В июне того же года россияне пытались обыграть тезис о «длительном исчезновении Залужного из виду общественности, а блоггеры получили указание публиковать комментарии, в которых заявляли: «Вот почему Залужный исчез: потому что он мог и должен был занять место Зеленского».

В то же время, добавляет The Washington Post, пока даже собственный опрос Кремля не показал, что его кампания достигла существенного эффекта. А рейтинг Зеленского хоть и упал, но не рухнул.

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Переработка дезинформации

Как пишет издание, дополнительной целью кремлевских политтехнологов было создать ситуацию, когда фейковые новости будут попадать в саму Украину из-за репостов украинских блогеров и политиков, гонящихся за "хайпом".

Так европейская ИПСО — кампания Кремля, которую в ЕС назвали Doppelgänger (с нем. "Двойник") предусматривала клонирование вебсайтов медиа и правительственных структур, таких как газета Le Monde или МИД Франции, для размещения на них фейкового контента против украинского правительства.

Они также создавали фальшивые X (Twitter)-аккаунты известных политиков, в частности, министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок. Пытались разместить истории или посты этих сайтов или аккаунтов в украинских соцсетях под видом настоящих.

После того, как в сентябре фальшивая страница Бербок заявила, что "война в Украине закончится через три месяца", власти Германии начали расследование и обнаружили более 50 тысяч фальшивых аккаунтов, координирующих пророссийскую пропаганду, включая продвигавших этот твит.

Как пишет Washington Post, фальшивые аккаунты были продолжением кампании Doppelgänger, впервые разоблаченной Meta в сентябре 2022 года, а затем французскими властями. Она связана с сайтом фейковых новостей Reliable Recent News, берущего начало от двух российских компаний – Агентства социального проектирования и Structura National Technologies.

Кремлевские документы свидетельствуют, что руководители этих компаний – Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин – работали непосредственно с Кириенко и другим кремлевским чиновником, Софией Захаровой, которая координировала их усилия в Европе и Украине.

В июле Евросоюз ввел санкции против этих людей и компаний за создание поддельных сайтов и аккаунтов в соцсетях в рамках "гибридной кампании России против ЕС".

Команда Кириенко продвигала нарративы, которые должны разрушить имидж Зеленского на Западе как "героя маленькой страны, борющейся с глобальным злом", свидетельствует один из документов за апрель 2023 года.

Зеленского предлагали представлять как актера, который может только исполнять сценарий, написанный для него в США и НАТО, а западных союзников Украины как уставших от него.

Они предлагали распространять поддельные документы украинского правительства как доказательства коррупционных схем военных закупок, а также предполагали, что у Зеленского и его семьи есть счета в западных банках, говорится в документах.

Эти планы привели к появлению сотен статей и тысяч постов в соцсетях, переведенных на французский, немецкий и английский языки, которые были направлены против Зеленского, указывает издание.

Одна из статей, рассчитанная на французскую аудиторию, называлась: "Диригенту надоели концерты Зеленского: действия США в Украине наводят на мысль, что Вашингтон вскоре избавится от Зеленского, не обсуждая это с Парижем".

В другой статье говорилось, как Зеленский подтолкнул украинские войска к защите Бахмута вопреки желанию Залужного, что привело к гибели 250 тыс. украинских солдат, что является очень преувеличенной цифрой.

Они ищут слабые места. …используют то, что создают сами, и все, что лежит у них под ногами. Все направлено на то, чтобы деморализовать людей”, — сказал The Washington Post неназванный европейский чиновник.

Издание указывает, что у российских стратегов были прейскуранты на размещение пророссийских комментариев в известных западных СМИ и на оплату "влиятельных лиц" в соцсетях в США и Европе.

Согласно документам, россияне были готовы заплатить до 39 тысяч долларов за размещение пророссийских комментариев в крупнейших западных СМИ.

"Практически везде это будут колумнисты, лидеры общественного мнения, бывшие дипломаты, чиновники, профессора и т.д.", — говорится в примечании к прейскуранту. Однако из документов неясно, удалось ли Кремлю протащить материал в западные издания и платили ли кому-то за это, отмечает WP.

Издание указывает, что этой зимой в сети появилось несколько фейковых видео, на которых Залужный называет Зеленского врагом народа и призывает к перевороту. Эти ролики не оказали реального влияния в Украине, но один из собеседников газеты опасается, что Кремль только проверяет почву для будущих фейков.

Это очень дорого, но может сработать. В подходящее время его можно будет использовать”, — сказал WP неназванный высокопоставленный чиновник из европейских служб безопасности.

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