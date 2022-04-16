Голливудские актрисы Иванна Сахно и Вера Фармига призвали мир дать Украине оружие

Звезды поддержали флешмоб #ArmUkraineNow.

Голливудские актрисы украинского происхождения Вера Фармига и Иванна Сахно призвали мир дать Украине оружие.

Звезды поддержали флешмоб #ArmUkraineNow. Так, в фотоблоге Иванна, снявшаяся в фильмах "Тихоокеанский рубеж" и "Шпион, который меня бросил", запостила фото с лозунгом. Также она подчеркнула, что уже 50 дней Украина героически сопротивляется военной агрессии России. Она добавила, что без дополнительного оружия для Украины эта война "превратится в бесконечное и кровавое сражение, которое принесет нищету, страдания и новые смерти".

Иванна Сахно / facebook.com/ivannasakhno

"Военные преступления продолжатся за пределами Мариуполя, Бучи и Краматорска. Глобальное действие войны усложнит жизнь людям во всем мире, даже за пределами Украины. Нам нужно объединиться, чтобы защитить свободу и демократические ценности. Пожалуйста, присоединяйтесь к кампании. Только когда мы единственные, нас могут услышать. Слава Украине!" – поделилась актриса.

Со своей стороны, Вера Фармига также запостила фотографию с табличкой #ArmUkraineNow. Также знаменитость выступила с требованием приостановить войну.

Вера Фармига / instagram.com/verafarmiga

Актриса также поделилась, как поддержать флешмоб: "Опубликуйте свое фото с табличкой #ArmUkraineNow. Попросите ваше правительство поддержать Украину. Отметьте 3 друзей и попросите их сделать то же самое".

Напомним, Микки Рурк эмоционально раскритиковал США и НАТО и призвал немедленно помогать Украине. Актер призвал немедленно дать украинцам все, что просит Владимир Зеленский.

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