Голливудский актер Лив Шрайбер показал, как варит борщ для украинских переселенцев - видео

Звезда отправился волонтерить в Польшу.

Известный голливудский актер Лив Шрайбер не остался в стороне от войны России против Украины.

Он отправился в Польшу, где активно помогает волонтерам готовить еду для украинских переселенцев. Шрайбер, дед которого по материнской линии был евреем из Украины, находится в Перемышле.

Там он вместе с поварами из организации World Central Kitchen приготовил для 1500 беженцев настоящий украинский борщ. Шрайбер так старался, что даже натер палец:

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"День первый в Перемышле Польша неподалеку от границы с Украиной. Я очень горжусь своим волдырем. Все повара говорят, что это настоящий почетный знак", — сказал Шрайбер и призвал людей приобщаться и помогать Украине.

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