Голод, антисанитария и отсутствие медицинской помощи: оккупанты уничтожают мариупольцев всеми возможными средствами

Оккупанты превратили город в ад.

За месяц блокады города Мариуполь оккупанты не допустили туда ни один гуманитарный конвой с продовольствием и лекарствами от Украины или международных организаций. Гуманитарная ситуация в городе – критическая.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По информации ООН, более 100 000 мирных жителей города страдают от нехватки воды и еды.

"Широко разрекламированная в СМИ оккупанта гуманитарная помощь России включает только буханку хлеба и бутылку воды в сутки. Выдача продуктов проходит в штабах "единой России", но продуктов катастрофически не хватает. С каждым днем ухудшается ситуация с медицинской помощью — ширится антисанитария, а пребывание в сырых холодных подвалах вызывают инфекционные и простудные болезни. При этом получить помощь врача в городе невозможно", — отметила омбудсенко.

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Кроме этого с понедельника в городе будет запрещено перемещение и даже пребывание на улице без специальных пропусков. Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для их получения, иначе – получить даже скудный паек с хлебом будет невозможно.

"Оккупанты уничтожают мариупольцев всеми возможными средствами, превратив город в ад. Такие действия РФ являются геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда", — написала Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты совершения РФ преступления геноцида и нарушений прав человека в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры, чтобы помочь украинским защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться.