Голодавшие несколько месяцев изюмцы, разметают продукты от волонтеров: люди рассказывают, что пережили

Голодные люди и пустые села на подъезде к городу — такую картину увидели волонтеры, которые одними из первых приехали в освобожденный Изюм.

Жители Изюма буквально набросились на гуманитарную помощь. Потому что, говорят, почти три месяца нормально не ели. В считанные минуты разобрали, что было и просят привезти еще. Особенно нуждаются в лекарствах и строительных материалах, чтобы восстанавливать разбитые дома, говорится в ТСН.

На кадрах из освобожденного Изюма машина волонтеров, стоящая посреди площади, буквально облеплена пришедшими за продуктами людьми берут и себе, и соседям. Они проголодались так, что иногда даже начинают ссориться за еду.

Волонтеры привезли в Изюм более тонны продовольствия и средств гигиены. А местные разобрали все – минут через десять. Признаются, в оккупации жили подголодь. Даже хлеба не видели, спасла консервация. Света и газа в городе не было – овощи готовили на кострах во дворах.

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Бабушка, которой сейчас не хватило продуктового набора, просит дать ей хотя бы детские пюре. «Я стоял с этими пюрешками, и она подходит и говорит: «Дай мне хоть что-нибудь. Несколько баночек, которые я ела и у меня хоть что-то было», — рассказывает волонтер из Мариуполя Евгений Тузов.

Кроме еды, которой здесь катастрофически не хватало последние месяцы, очень нуждаются жители Изюма — строительных материалов. Чтобы чинить разрушенные россиянами дома.

Евгений – вынужденный переселенец из Мариуполя. Волонтером стал уже в Днепре, одним из первых уехал с гуманитарным грузом в деоккупированный Изюм. Только вернулся, а уже планирует новую поездку.

Дэйв Джонсон – волонтер из Великобритании, от 24 февраля помогает украинцам, вывозит людей из горячих точек. В одной из таких поездок потерял товарища, а сам лишился глаза. Тогда они эвакуировали людей из Лисичанска и попали под рашистский обстрел из «Градов». "«Град», очень близко по машине. И обломки через окна, в глаза и глаз нет", — рассказывает волонтер.

В новую поездку в Изюм волонтеры собираются через несколько дней, уже загружают автомобиль продуктами. Осталось закупить лекарства и собрать стройматериалы, которых так ждут местные.

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