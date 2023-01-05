"Голодаем, воды нет": оккупанты из Якутии пожаловались на плохие условия и "ужасное отношение" местных

Оккупанты в окопах голодают и не моются, а воду пьют прямо из луж.

Российский "мобик" из Якутии, находящийся на оккупированной части Запорожской области, рассказал о плохих условиях службы в армии РФ, отсутствии продовольствия и выразил "удивление", что местные плохо относятся к россиянам и считают их оккупантами.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Якут на своем языке рассказывает, что оккупанты в шансах голодают и не моются, а воду пьют прямо из луж.

"Голодаем, не моемся. Едой, ничем не обеспечивают. Мы на передовой уже 5 дней. В первый день дали сухпаек и на этом все. Еда закончилась. Голодаем. Воды нет. Бардак, нах*й! Если будут неправильные координаты – свои же по нам ударят. Мы, простые люди, которые служили в далеких 90-х, теперь бьемся на передовой якобы "за Украину", — сказал оккупант.

Якут жалуется, что командование обещало не отправлять мобилизованных на передовую, в то время как они все же оказались на передовой. По его словам, "командование слабое", техники нет.

"Армия – разочарование. Мы здесь такое увидели, чего никогда не видели. Я думал, армия лучше стала. Но ничего не изменилось. Со времен Великой отечественной ничего в армии не изменилось. Только на парадах и показывают свою технику. "Лучшая армия в мире ", бл*ь", – отметил мобилизованный из Якутии.

На другом видео оккупант из Якутии показывает захваченные россиянами Пологи Запорожской области. С другими захватчиками он вошел в местное кафе "попить чаю".

"Отношение ужасное. Очень ужасное. Мы для них (украинцев) оккупанты. Сидим (в кафе) в полной боевой готовности", – говорит "мобик" из Якутии.

Напомним, что в Якутске более тысячи семей остались без тепла из-за произошедшей на электроподстанции аварии. В то время как погода в городе достигает минус 47-49 градусов.

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