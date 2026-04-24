Голодное истощение бойцов 14 ОМБр: уволены предыдущие командующие, какая ситуация с едой сейчас

Истощенные голодом военнослужащие 14 ОМБр

Дополнено новыми материалами

Из-за сокрытия реального положения дел и проблем с обеспечением бойцов едой, в 14-й отдельной механизированной бригаде и 10-м армейском корпусе сменили командование. На позицию военнослужащих 14 ОМБр доставили груз с продовольствием.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Осложнение логистики под Купянском

В Генштабе проинформировали, что из-за регулярных авиационных и ракетных ударов российских войск по переправам через реку Оскол значительно усложнилось обеспечение подразделений Сил обороны в районе Купянска. Сейчас логистика осуществляется с использованием плавсредств и тяжелых беспилотников.

Командование принимает меры для усиления противовоздушной обороны и защиты от дронов на этом направлении, а также наращивает возможности радиоэлектронной борьбы.

В таких условиях особое внимание уделяется обеспечению военных, выполняющих боевые задачи на передовой.

Ситуация в 14-й бригаде и кадровые решения

«В то же время, предыдущим командованием 14 отдельной механизированной бригады скрывалось реальное положение дел, было потеряно определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставками продовольствия на одну из позиций бригады», — говорится в заявлении Генштаба.

Чтобы исправить ситуацию, были приняты кадровые решения: командира 14-й ОМБр отстранили от должности, а командира 10 армейского корпуса уволили и назначили на более низкую должность. Новым командиром 14 ОМБр стал полковник Тарас Максимов, а 10 корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

«По результатам выявленных нарушений после принятия должностей новоназначенными командирами бригады и корпуса в соответствии с решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск», — указано в заявлении.

Сейчас служебное расследование в отношении должностных лиц 14-й бригады завершается. По его итогам примут соответствующие управленческие решения, а материалы передадут в правоохранительные органы для правовой оценки.

Бойцам 14 ОМБр доставили еду и готовят эвакуацию

Новое руководство бригады и корпуса принимает меры для стабилизации ситуации и улучшения обеспечения военных на позициях.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил командующему группировки Объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому, которому подчиняется 10-й армейский корпус, провести проверку всестороннего обеспечения военных на передовой.

«Следует отметить, что недавно на позицию военнослужащих 14 омбр доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий, будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов», — сообщили в Генштабе.

Напомним, жена бойца 14 ОМБр заявила о критической нехватке продовольствия на передовой: военные потеряли до 40 кг веса, пили дождевую воду и иногда оставались без еды до 17 дней из-за проблем с логистикой и связью. После широкой огласки в соцсетях и обращений к Минобороны ситуация начала исправляться — новый командир наладил поставки. В министерстве подтвердили проблему, объяснив ее сложной обстановкой на фронте, и заверили, что вопрос обеспечения и ротации сейчас находится на контроле командования.