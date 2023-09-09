"Голодные игры": Блинкен отреагировал на удары РФ по украинским портам в Дунае

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Энтони Блинкен осудил очередную серию атак РФ по украинским портам на Дунае. Именно они играют ключевую роль в экспорте зерна.

Об этом Блинкен написал в Сети.

"Это российская методика: заблокировать украинский экспорт, превратить продовольствие в оружие и заставить голодных людей платить за последствия этого", – заявил он.

Он добавил, что РФ продолжает систематически разрушать инфраструктуру в портах на Дунае после выхода Кремля по Черноморской зерновой инициативе.

Отметим, что удары РФ от июля 2023 по портам и элеваторам Украины повредили или полностью разрушили по меньшей мере 26 объектов гражданской портовой инфраструктуры, складов, силосов и элеваторов. Это уменьшило экспортные возможности Украины примерно на треть.

Добавим, что российские ракеты или беспилотники, которые кафиры запускают для атак по Украине, могут угрожать территории Румынии.

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