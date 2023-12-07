Гололедицы нет: в Мариуполе пропагандисты пытаются показать картинку, что город справляется с зимой

Пропагандисты выкладывают фото, на которых коммунальщики вручную посыпают дороги и тротуары.

Во временно оккупированном Мариуполе местные жалуются на бездействие российских захватчиков, которые даже не могут посыпать тротуары от гололедицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

Как отмечается, в Мариуполе российские пропагандисты только делают картинку "деятельности", мол, дороги и тротуары от гололеда усыпаны. Однако местные жители проливают свет на истинное положение вещей.

“Пропагандисты выкладывают фото, на которых коммунальщики вручную посыпают дороги и тротуары, потому что специализированной техники не хватает. В свою очередь горожане в чатах отмечают, что тротуары скользкие и нигде не посыпаны: “Это в центре, а на окраинах, даже намеков нет”, “Где они посыпают? Всюду скользко”, — отметили в горсовете.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты перевозят боекомплекты гражданскими автомобилями.

Читайте ведущие новости дня: