"Голоса Лукашенко уже давно нет": Огрызко о намерениях Путина разместить "ядерку" в Беларуси

Огрызко считает, что ядерный шантаж Путина – это последний шанс для России попытаться вернуть ситуацию в свою пользу.

Ядерный шантаж – это единственная карта, которая остается в руке кремлевского диктатора Путина. Поэтому он продолжает поднимать ставки и, в частности, его муртад Медведев говорит о ядерной войне как о едином способе решения всех проблем.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины, руководитель центра исследования России Владимир Огрызко.

По его словам, громкие заявления Путина – это лишь очередная попытка нейтрализовать "трезвый" Запад.

"Это попытка сказать, что «смотрите, мы можем пойти и на такое». Хотя военные специалисты, которые смотрят на ситуацию профессионально, четко и ясно заявляют, что такого не будет, потому что этот шаг будет означать прежде всего конец тех людей, кто на него пойдет. ", – говорит Огрызко.

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Также по его мнению, поднятие ставок,рассчитано на пацифистов.

"На тех, кто является пятой колонной Кремля, чтобы они могли воспользоваться этим тезисом и разгонять его еще больше. На людей, купленных Кремлем, а их множество. То есть это правильный, с точки зрения Кремля, ход, потому что он позволяет снова и снова поднимать тему, что надо заканчивать войну на условиях Кремля, фиксировать его очередные увлечения и переходить к послевоенному, по мнению Кремля, миру, который позволит Кремлю оправиться, а затем делать то же самое", — добавляет эксперт.

Огрызко говорит, что отдельным политическим деятелям на Западе очень выгодно критиковать власть из-за того, что она помогает Украине.

"Поэтому, с точки зрения Кремля, это вполне логичный шаг. Ну а мы должны его видеть, понимать и объяснять всем тем на Западе, от кого зависит принятие решений, что изменение нашей позиции не возможно", — считает Огрызко.

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Руководитель центра исследования России добавляет, что ядерный шантаж Путина — это последний шанс для России попытаться вернуть ситуацию в свою пользу.

"Поэтому мне кажется, что здесь на самом деле все же речь идет о вещах, которые связаны с критической ситуацией для Москвы на поле боя. Наступление, которое громко объявлялось в России, фактически захлебнулось, результатов на поле боя нет. С другой стороны, наоборот есть четкие подтверждения, что ВСУ, Силы сопротивления концентрируют свои возможности, и я пружина когда-то выстрелит", — добавляет Огрызко.

Также он считает, что самопровозглашенный белорусский президент Лукашенко уже давно не является игроком и не имеет права голоса.

"Голоса Лукашенко уже давно нет, давайте будем откровенными. Он не является игроком, не тем, кто может в этом случае что-то говорить. О тракторах — да, о удобрениях — да, а о ядерном оружии — нет", — говорит эксперт.

В то же время, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз готов ответить новыми санкциями на намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие.

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