Так называемый "председатель" Крыма поддержал инициативу скандального главы Чечни Рамзана Кадырова, который накануне заявил, что нужно собрать и отправить на войну в Украину еще больше "добровольцев".

В оккупированном Крыму собирают еще два батальона так называемых "добровольцев", имеющих по больной фантазии Аксенова "разгромить нацистов и восстановить мир".

Об этом так называемый "глава" Крыма сообщил в телеграмм-каналов.

"Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1200 "добровольцев" и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все шли полностью экипированы", — говорится в сообщении так называемой "власти" полуострова.

Аксенов уверен, что "все задачи "специальной военной операции" будут выполнены", но учитывая последние события на фронте, вероятнее всего, так не будет.

Напомним, ранее верная собачка Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия вроде бы воюет со всем блоком НАТО, а потому он выступает за введение военного положения и мобилизацию.

Крым возвращается домой: как идет процесс деоккупации полуострова

Читайте также: