"Головы нет, рук, ног": 18-летний "воин" РФ рассказал, что поседел, когда увидел, как ихних разрывает снарядом

"Головы нет, рук, ног": 18-летний "воин" РФ рассказал, что поседел, когда увидел, как ихних разрывает снарядом

Как рассказывает оккупант в перехваченном СБУ разговоре, когда они приехали в Украину, их было 85, а осталось 30.

18-летний российский военный в перехваченном СБУ разговоре рассказал, что за время пребывания в Украине поседел.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Блицкриг Путина в Украине провалился, а его армия вообще перестала верить в свою победу. Как рассказывает оккупант в перехваченном СБУ разговоре, когда они приехали в Украину, их было 85, а осталось 30. Сам он пока жив, но за пару недель войны 18 -летний захватчик поседел", — отмечают в СБУ.

Также читайте Мэр Мелитополя записал свое первое обращение после освобождения из плена

Сам "воин" рассказывает девушке, что поседел он, когда увидел, как ихних разрывает снарядом: "головы нет, рук, ног".

"Поэтому сейчас все выжившие оккупнаты сидят и ждут успешного завершения переговоров Украины и РФ. Не надеется даже на выплату ежемесячных "расчетных", поэтому просит девушку зайти в "кабинет военнослужащего" и проверить "…". сколько они, пида..сы, заплатили "за февраль и март", — отметили в спецслужбе.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заверил российских военных, которые сдадутся в плен ВСУ, что отношение к ним в плену будет лучше, чем они имели в российской армии.

В плен в СБУ попал боевик "Вагнер" и похвастался своим боевым опытом

Читайте также: