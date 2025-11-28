Голуби-работы: компания в РФ заявила о запуске управляемых "биодронов"

Российская компания заявила о промышленном внедрении управляемых голубей-биодронов. Фото: neiry.ru

Реклама

Российская компания Neiry объявила о разработке и готовности к внедрению уникальной «биодроновой» технологии, позволяющей дистанционно управлять полетом голубей. По словам разработчиков, птицам вживляются специальные нейроинтерфейсы, которые превращают их в живые беспилотники для мониторинга инфраструктуры и проведения разведывательных операций.

Об этом сообщает habr.com, а также сама компания Neiry.

Проект, известный как голубь-биодрон «PJN-1», визуально отличается от обычной птицы только проволокой выступающего из головы нейроинтерфейса и миниатюрным рюкзаком с электроникой на спине.

Реклама

Разработчики утверждают, что в мозг птиц имплантируются электроды собственной разработки. Эти электроды подключаются к стимулятору и контроллеру, которые питаются от солнечных батарей, размещенных в рюкзаке. Применение электродов происходит серийно с помощью стереотаксической установки, позволяющей высокоточно размещать их в нужных зонах мозга, избегая использования дорогостоящего КТ или МРТ.

Оператор может направлять птицу, просто загружая полетное задание. Ключевое отличие от дрессировки — благодаря нейростимуляции определенных зон мозга животное становится управляемым сразу после операции.

Компания Neiry позиционирует своих биодронов как идеальное решение для длительного мониторинга. Основные заявленные преимущества перед традиционными БПЛА:

Продолжительность и дальность полета. Птица живет обычной жизнью, а навесная электроника питается от солнечных батарей, что, по словам разработчиков, позволяет превзойти автономность обычных дронов в сотни раз. Безопасность. Вероятность аварии якобы сравнима с падением обыкновенной птицы, что делает их безопасными для использования в городе. Стоимость. Цена «биодрона» сопоставима с дронами аналогичного класса.

Технология предлагается для мониторинга удаленных объектов (газораспределительные узлы, линии электропередач), а также поисково-спасательных и экологических миссий. Компания заявила, что их проект, в отличие от аналогичных исследований в мире, перешел на стадию промышленного внедрения.

Реклама

Напомним, российские войска начали оснащать ударные дроны-камикадзе «Шахед» и «Гербера» новыми радиомодемами разных частотных диапазонов, формируя в воздухе полноценную сеть связи.

Также ранее «Флэш» рассказал важные нюансы о вражеских «Шахедах».