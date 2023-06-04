"Голые с палкой-копалкой в руках": пропагандист Охлобыстин о "возможностях" армии РФ

Иван Охлобыстин выдал очередную порцию бреда о войне в Украине и о "мощи России".

Российский актер-путинист Иван Охлобыстин, являющийся сторонником войны против Украины, снова решил высказать свое "экспертное" мнение, однако на этот раз там была хоть капля правды, он точно описал состояние армии России — "голые с палкой-копалкой в руках".

Об этом он написал в соцсетях, передают российские средства массовой пропаганды.

"СВО показала, что мы голые с палкой-копалкой в руках. Бога молю, чтобы это смешное знание привело нас к осознанию ошибок", — заявил Охлобыстин.

Он также, не отступая от указаний кремлевских методик, заявил, что "прогрессивный мир скоро покинет Украину, чем обязательно нужно воспользоваться России".

Напомним, Охлобыстин озвучил "Азбуку "СВО" – руководство для оккупантов (видео).

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