Голые стены и отсутствует крыша: в Мариуполе оккупанты анонсировали открытие школ

Андрющенко считает, что россияне могут отправить детей в разрушенные школы.

В оккупированном Мариуполе россияне накануне 1 сентября анонсировали открытие 16 школ якобы после ремонта. Однако минимум у четырех из них голые стены, а в одной даже отсутствует крыша.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Правда, количество школ не соответствует количеству объектов социальной инфраструктуры, которую озвучил предводитель Пушилин. Он утверждает, что всего 16 объектов будет отремонтировано осенью. А если верить гауляйтеру Иващенко, то таких объектов минимум 40 (16 школ, 16 заведений) среднего-специального образования, 3 больницы и какие-то офисы). Итак, наглядно картина "заврались", — написал Андрющенко.

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По его словам, школы №27, 38, 53 и 64 — на стадии "голые стены". А крыши нет в учебном заведении №38.

"Но это не останавливает оккупантов в громких анонсах. Конечно, там хватит цинизма загнать детей в разрушенные школы ради картинки пропаганды. Но реальность, она всегда другая", — отметил Андрющенко.

Напомним, над оккупированным Мариуполем взвился украинский флаг. Так мужчина поздравил Украину с Днем Независимости.

Почему оккупанты не провели судилище в Мариуполе / Дмитрий Лубинец

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