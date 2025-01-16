Мобилизация спасателей: действительно ли половину сотрудников ГСЧС отправят на фронт

По словам нардепа, после 28 февраля у половины личного состава ГСЧС будет упразднена бронь от мобилизации.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что получает жалобы от сотрудников ГСЧС о возможном переводе половины личного состава в ряды ВСУ после 28 февраля.

По его словам, работников запугивают тем, что их бронь будет отменена, а в некоторых подразделениях уже якобы составляют списки для мобилизации.

Это что, новая серия? Такое уже было в прошлом году! Все решилось отдельным распоряжением о 90% бронировании ГСЧС", – отметил Гончаренко в своем обращении.

Впрочем, официальная позиция ГСЧС опровергает эти утверждения. В ведомстве заявили, что информация о мобилизации 50% сотрудников не соответствует действительности.

“90% личного состава ГСЧС забронировано. В то же время подчеркиваем, что работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) забронированы полным составом", – сообщили в ГСЧС.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники ежедневно выполняют критически важные задачи, спасая граждан и ликвидируя последствия российских атак, зачастую ценой собственной жизни.

"Просим граждан пользоваться только проверенной информацией и обращаться за официальными комментариями к ГСЧС для уточнения правдивости полученных данных", — говорится в заявлении.

ГСЧС также напоминает о важности избегания дезинформации, которая может создавать панику среди работников и общества.

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