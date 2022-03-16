"Гоним их и отбираем технику" — Ким об успехах украинских военных в Николаеве

"Гоним их и отбираем технику" — Ким об успехах украинских военных в Николаеве

В Николаев приехали военные медики из разных стран.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о ситуации в регионе по состоянию на утро 16 марта. По его словам, в Николаев приехали военные медики из США, Британии, Канады, Австралии.

Об этом заявил Виталий Ким в своем видеообращении.

"К нам приехали военные медики из разных стран — США, Британии, Канады, Австралии. Они сейчас будут формироваться здесь, чтобы у нас повысилась квалификация на поле боя по медицине. Приехали нам помогать — будут организованы группы, обучение, чтобы усилить и улучшить медицину на линии фронта", – рассказал он.

Также глава Николаевской ОГА рассказал о военной ситуации:

"Пополняем запасы, усиливаем продовольствие, усиливаем нашу защиту. Сегодня будем выдвигаться с гуманитарным грузом по селам, которые освободили наши военные. Также перевозим людей на безопасную территорию. С точки зрения военного – хорошо идет работа. Не без потерь с нашей стороны, но потери врага кратно выше. Мы двигаемся и гоним их, отбираем технику. Серьезные вчера были успехи по спецтехнике их, разведке".

Читайте также: