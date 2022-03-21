Гоните оккупантов, гоните этих рабов: обращение президента Владимира Зеленского к жителям украинских городов

Глава государства также призвал украинцев, которые выехали за границу, бороться за свободу.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинским городам и их храбрым жителям.

Так, глава государства посвятил свою речь, в частности, Бердянску, Каховке, Энергодару, Мелитополю и Херсону.

"К Херсону, где сегодня мы увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, которая подменяет их сознание. Рабы, привыкшие паковать в автозаки всех. Даже бабушку с чистым белым плакатом. И даже девушку с листом А4, на котором написано только одно слово – "мир", – поделился Зеленский.

Он добавил, что эти "рабы, которых прислала Россия", никогда не видели столько свободных людей на площадях, на улицах, у которых нет страха перед "рабами с оружием в руках".

Офис Президента Украины

"Рабы воспринимают волю как дикость, как опасность. У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше – выстрелы в мирных свободных людей. Херсон, держись! Мы не забудем никогда эти кадры. Кадры из вашего города. На вашей площади и улицах мы были все с вами вместе. 40 миллионов украинцев нашего государства. Миллионы и миллионы украинцев в мире. Мы все видели, как вы стоите. Какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. На земле, где, созерцая Млечный Путь, чумаки ходили за солью, врагам будет несладко, и как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса. И то же самое ждет белых от испуга российских военных, которых сегодня прогнали в Энергодаре. Мирные украинцы прогнали голыми руками", – заявил президент.

Владимир Зеленский добавил, что черная полоса будет у оккупантов в Бердянске, Мелитополе и Каховке. Он отметил, что сопротивление для украинцев – это свойство души, а за время этого вторжения среди миллионов наших людей постоянно заявляют о себе герои.

"Когда-то – обычные украинцы, а сейчас – борцы. Мужчины и женщины, которые поднимаются за наше государство. Повсюду: на юге, на востоке, на севере, в центре, на западе и за рубежом. Поднимаются так, что враг не верит. Не верит, что это действительно – реальность, но мы заставим их поверить, и заставим запомнить, что к нам им дороги нет и никогда не будет. В Киев, который храбро и величественно стоит над Днепром. В Харьков... Гордый, опрятный, образованный Харьков. Который они бьют, а он никак не подчиняется. Чернигов. Древний! Чернигов, который со времен Орды не знал такого зверства, переживающего теперь от российских военных. Сумы, Ахтырка и Лебедин... Изюм, Дергачи... Волноваха, Попасная... Бородянка, Гостомель, Макаров... Николаев... Мариуполь! Трудящийся и честный город! Который оккупанты просто уничтожают. Разрушают в пепел. Но который переживет их всех. Ничтожных рабов, которые не умеют заботиться о собственной стране. О собственных людях. А еще и идут в чужую", – добавил президент.

Офис Президента Украины

Глава государства отметил, что благодарен каждому, как людям, так и этим городам. Как и Львову, Франковску, Хмельницку, Черновцам, Тернополю, Луцку, Ужгороду, Кропивницкому, Запорожью, Днепру, Кривому Рогу, Виннице, Ровно, Черкассам, Полтаве и Одессе. Он добавил, что эти города редко упоминают в этих речах, но все они борются за будущее украинцев.

"Кто принимает людей, вынужденно покинувших свой дом. Кто работает на оборону. Кто отправляет гуманитарные грузы. Кто размещает эвакуированные предприятия. Кто лечит, кто помогает. Всем нам, а значит – себе. Великий народ великой Украины! И я говорю это неслучайно — великой Украины. Потому что обращаюсь ко всем в нашем государстве и к тем, кто за границей. В городах и в селах. На свободе и временно под оккупацией. В Крыму, в Донецке, в Луганске. Где также должны бороться за свободу и не ждать.Обращаюсь ко всем украинцам. Везде, где мы есть. Делайте все для защиты нашего государства. Для спасения нашего народа. Боритесь. Воюйте и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтобы Украина жила. И мы все – вместе с ней. Свободная и мирная. Которую мы так любим. Слава Украине!" – отметил Владимир Зеленский.

"Боритесь. Сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов!" - обращение Владимира Зеленского

Читайте также: