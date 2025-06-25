Гонка по усовершенствованию дронов между Россией и Украиной может навредить всем – The Guardian

Дрон на оптоволоконном кабеле. / © The Guardian

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Война в Украине стала полем испытаний для автономного оружия, которое развивается быстрее, чем когда-либо раньше. Государства соперничают в создании дронов, способных действовать без человека, и эта гонка может иметь далеко идущие последствия для всего мира.

Об этом рассказывает The Guardian.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который называет это "технологической войной", прямо признает стремление к полной автономии дронов: "Наши модели учатся распознавать цели и определять их приоритетность. У нас еще нет полной автономии, но разрабатываем соответствующие сценарии".

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Он добавляет, что в Украине тестируют дроны с высоким уровнем автономности, в том числе потенциально действующие в роях.

Концепция роя предполагает, что несколько беспилотников взаимодействуют как единая система, обмениваясь информацией и совместно выполняя задачи — так же, как стая хищников координирует атаку.

Материнский дрон Saker Scout в Украине. / © The Guardian

В отличие от традиционной войны, в центре внимания не техника, а пехота. По словам Федорова, изменение характера боевых действий заставляет создавать малые, дешевые автономные дроны, способные уничтожать небольшие группы врага. "Серая зона" - территория за пределами фронта - расширяется, а значит, и потребность в маневренных дронах растет.

Россия тоже активно развивает свои технологии. Сергей "Flash" Бескрестнов, популярный украинский техноблогер, регулярно бывает на передовой, отмечает, что российские дроны типа V2U действуют автономно - сами находят цель и поражают ее без связи с оператором. Дальность действия таких устройств может достигать 100 км. Украинские военные наблюдали полеты таких роев - "как голуби, на разных уровнях", говорит Бескрестнов. "Мы не знаем, как с ними бороться. Глушение не работает".

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В Институте изучения войны отмечают, что обе стороны еще не достигли полной автономии в смысле искусственного интеллекта, способного самообучаться на поле боя. Но разработки продвигаются.

Пока одним из самых эффективных средств связи с дронами является оптоволоконный кабель — такая технология защищена от глушения и активно используется украинскими подразделениями.

Одновременно автономность выходит за пределы воздушных платформ. Украинские компании, например разработчик наземной техники “Roboneers”, работают над боевыми работами, которые смогут самостоятельно выявлять и уничтожать цели, при этом избегая “дружественного огня”.

Это задает серьезные этические и вопросы безопасности. Генеральный директор компании Антон Скрипник предупреждает: автономные дроны могут использоваться не только на поле боя. "Уже не нужно проносить взрывчатку на борт самолета - достаточно ждать снаружи с дроном", - говорит он. Скрипник считает, что традиционная безопасность в аэропортах или городах становится бесполезной без постоянного мониторинга и искусственного интеллекта.

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На международном уровне растет беспокойство. В мае во время встречи в ООН министр иностранных дел Сьерра-Леоне Муса Кабба поднял вопрос: должен ли алгоритм решать, кому жить, а кому умереть? С 2017 года в Женеве продолжаются дискуссии под эгидой Конвенции ООН о некоторых видах обычного оружия, но до сих пор не согласовано даже определение автономного летального оружия.

Поддержка нового интернационального контракта растет: 120 государств выступили за создание юридически обязывающего документа. Украина на голосовании воздержалась. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал принять такой документ до 2026 года, заявив, что автономное оружие без человеческого контроля является "политически неприемлемым и морально отвратительным".

Активисты кампании "Остановим роботов-убийц" напоминают, что автономное оружие может быть использовано террористами, легко тиражируется, плохо контролируется и может неожиданно выйти из-под контроля в случае кибератак.

Несмотря на эти оговорки, Россия и некоторые другие страны продолжают выступать против каких-либо новых ограничений. США полагают, что действующего международного права достаточно.

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Война в Украине стала реальным полигоном для испытания систем, которые недавно существовали только в воображении. И гонка между Украиной и Россией — это уже не только соревнование на фронте, но и вызов мировой безопасности, морали и права.