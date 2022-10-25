Гонят на убой: оккупант просит жену рассказать всем о бездарности командования (перехват)

Захватчик жалуется, что командование гонит их в наступление с неисправными танками, которые глохнут каждые 50 метров.

Украинская разведка перехватила очередной телефонный разговор оккупанта с родными, в котором захватчик признается, что их просто отправляют на убой.

Аудиозапись разговора опубликовало Главное управление разведки.

Российский оккупант в Донецком направлении просит жену достучаться до высшего руководства РФ и объяснить реальную ситуацию на фронте.

Захватчик жалуется, что командование отправляет их на убой: гонит в наступление с неисправными танками, глохшими каждые 50 метров.

Оккупант: "В Минобороны пишите, в прокуратуру. Танки неисправны, а отправляют на самый "передок". Вот нас сегодня отправили начать наступление, а у нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров. На нас эти пи**ры кричат, а мы сделать ничего не можем. Они посылают пацанов на убой. Здесь просто ложатся в поле трупы и их х*й кто дает забирать, наших солдат".

Жена оккупанта: "Писала я, а толку".

Оккупант: "Делайте что-то. Они, пи***асы, не дают даже родным звонить. Пусть делают что-то. У нас здесь руки связаны".