Гонят на убой: оккупант просит жену рассказать всем о бездарности командования (перехват)

Захватчик жалуется, что командование гонит их в наступление с неисправными танками, которые глохнут каждые 50 метров.
Украинская разведка перехватила очередной телефонный разговор оккупанта с родными, в котором захватчик признается, что их просто отправляют на убой.
Аудиозапись разговора опубликовало Главное управление разведки.
Российский оккупант в Донецком направлении просит жену достучаться до высшего руководства РФ и объяснить реальную ситуацию на фронте.
Захватчик жалуется, что командование отправляет их на убой: гонит в наступление с неисправными танками, глохшими каждые 50 метров.
Оккупант: "В Минобороны пишите, в прокуратуру. Танки неисправны, а отправляют на самый "передок". Вот нас сегодня отправили начать наступление, а у нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров. На нас эти пи**ры кричат, а мы сделать ничего не можем. Они посылают пацанов на убой. Здесь просто ложатся в поле трупы и их х*й кто дает забирать, наших солдат".
Жена оккупанта: "Писала я, а толку".
Оккупант: "Делайте что-то. Они, пи***асы, не дают даже родным звонить. Пусть делают что-то. У нас здесь руки связаны".
Напомним, что это уже далеко не впервые оккупанты в перехваченных разговорах жалуются на свое плачевное состояние. Ранее оккупант, попавший в "котел" ВСУ, расплакался во время разговора с женой.
Другой сравнил ситуацию в российской армии со сталинскими методами — "как при Сталине – ни шагу назад". Еще один пожаловался, что в ВСУ "все есть", а у оккупантов — "нет х*я".
Находившийся возле Давыдового Брода на Херсонщине россиянин признал бессмысленность мобилизации и заявил, что "народу пригнали много, но толку нет".
Также в перехваченном украинским разведыванием разговоре россиянин рассказал сестре, что их подразделение на Херсонском направлении готовится сдавать позиции перед наступлением ВСУ.