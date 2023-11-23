Гонят пехоту собственными минными полями, а отходы минируют: военный о безумных действиях РФ под Бахмутом

На Бахмутском направлении враг бросает свою пехоту "на мясо", не щадя ее.

Российские оккупанты на Бахмутском направлении, несмотря на большие потери, продолжают штурмовать украинские позиции, в частности, идя собственными минными полями.

Об этом заявил начальник штаба артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Денис Нагорный, передает "Эспрессо".

"На Бахмутском направлении враг волнами бросает пехоту, не жалея ее. ВСУ перешли к позиционной обороне, потому что погода ухудшилась. Противник пытается оказывать давление на нашу логистику, усилились обстрелы позиций украинских защитников", – говорит военный.

По его словам, россияне увеличили использование "ланцетов", а также осуществляют минирование. Военное командование врага забрасывает нашу пехоту "пушечным мясом". В частности, окупантов гонят на штурм собственными заминированными полями.

"Россияне не в состоянии логистически обеспечить то количество людей, которое они нагнали. Вражеские штурмовые группы и группы копателей начинают беситься. Они бегут собственными заминированными полями. Россияне уже дошли до того, что минируют отходы, чтобы их пехота не смогла отойти во время штурма, а сзади ставят пулеметчиков. Несмотря на собственные потери, противник продолжает атаковать", – добавил Нагорный.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении оккупанты активно применяют дроны и продолжают наступление у Клещиевки.

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