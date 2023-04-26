Google обновил спутниковые снимки: теперь на картах можно увидеть уничтоженные оккупантами города Украины (фото)

Google обновил спутниковые снимки, формирующие онлайн-карту. Теперь на карте видны разрушенные и сожженные оккупантами многоэтажки, разбитый Драмтеатр и новые места массовых захоронений.

Компания Google обновила спутниковые снимки онлайн-карт. На них теперь видны разрушенные россиянами города Украины – в частности, Мариуполь.

Скриншотами с Google-карт стали делиться пользователи соцсетей.

Как стало известно, на картах теперь видны разрушенные украинские города. В Мариуполе, например, можно увидеть еще не демонтированный, разрушенный россиянами Драмтеатр с надписью "Дети", разбитые и сожженные многоэтажки, места новых массовых захоронений.

О новых могилах написал советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, новые сектора были обнаружены на Новотроицком кладбище.

В Мариуполе нашли новые места массовых захоронений

“Секторы по размеру визуально больше, чем братские могилы в селах Виноградное или Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время – примерно до середины июля – закрыто и под контролем оккупантов. Кого похоронили и в какой период, сейчас неизвестно. Будем пытаться выяснить, как это возможно”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Отметим, что сами спутниковые снимки могли быть сделаны примерно в марте прошлого года.

Напомним, что в Мариуполе массово сносят дома, под которыми могут находиться кости убитых мирных жителей.

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