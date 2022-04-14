Google приостанавливает монетизацию лживого контента о войне в Украине

Google приостанавливает монетизацию лживого контента о войне в Украине

Отменят монетизацию материалов, пропагандирующих насилие или отрицающих трагические события.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину Google AdSense останавливает монетизацию контента, использующего, отрицающего или оправдывающего войну.

Об этом пишет AIN со ссылкой на письмо компании к пользователям.

Отмена монетизации также распространяется на сообщения о том, что жертвы якобы сами ответственны за трагедию или – используют различные приемы обвинения жертв. Например, заявления о том, что Украина совершает геноцид или намеренно атакует собственных граждан.

Напомним, с 26 февраля YouTube прекратил монетизацию в России, однако сервисы Google продолжили работу.

Компания также забанила канал Минобороны России, пропагандиста Владимира Соловьева и сражалась с дезинформацией на платформе.

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