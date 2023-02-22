Гора трупов: Пригожин показал безумные потери "вагнеровцев" за день под Бахмутом (фото)

Пригожин отметил, что это лишь часть "вагнеровцев", погибших под Бахмутом за один день.

Владелец российской частной военной "Вагнер" Евгений Пригожин снова пожаловался на нехватку боеприпасов и показал фотографию горы трупов своих погибших боевиков.

Об этом Пригожин заявил в комментарии так называемому "военному корреспонденту" РФ, а на самом деле беглому зеку из горловской колонии Владлену Татарскому.

Пригожин отметил, что это лишь часть "вагнеровцев", погибших под Бахмутом за один день.

"Боеприпасы нам как не давали, так и не дают. Сейчас 10 часов утра 22 февраля. Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. В чем проблема? Объясняю. Я ниже выкладываю фотографию. Это одно из мест сбора погибших. Это погибшие вчера парни из-за снарядного голода. Их должно было быть в 5 раз меньше", – отметил он.

Пригожин пожаловался, что военное командование РФ делает вид, что ЧВК "Вагнер" якобы не существует.

"Ни Шойгу, ни Герасимов не хотят принимать решение (о поставках "вагнеровцам" боеприпасов. – Ред.)). ЧВК "Вагнер" словно не существует. Раньше нам выдавались боеприпасы формально, на некоторые военные подразделения, которые якобы вместо нас берут Бахмут. Нас как будто бы не существует. Поэтому нам боеприпасов не дают вообще. Боеприпасы выдаются на какую-то мифическую группировку", – истерически заявляет "повар Путина".

Также Пригожин опубликовал поданную заявку на поставку боеприпасов. Названия снарядов в документе закрыты. Однако, судя по цифрам, "вагнеровцам" дают примерно в десятки раз меньше боеприпасов, чем они требуют.