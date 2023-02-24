Гораздо лучше готовы: руководитель ГПСУ рассказал о рисках наступления врага из Беларуси

Глава Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко заявил, что пока нет угрозы повторного наступления из Беларуси. Враг не имеет сил для проведения наступательной операции.

Об этом руководитель ГПСУ сказал в интервью "Украинской правде".

По словам главного пограничника, "если они попробуют из Беларуси сюда зайти, то здесь все и останутся".

"Если вы попросите дать гарантию, что этого не произойдет, то я не могу. Потому что я не понимаю, что будет через две недели. Если через две недели я увижу развитие ситуации, сработает наша разведка, получит планы противника, карты, схемы, замысел на проведение наступательной операции, я буду вынужден донести свои выводы высшему военно-политическому руководству", — пояснил Дейнеко.

В течение года войны, говорит руководитель ГПСУ, страна лучше готова к возможному повторному вторжению с территории соседней Беларуси – "причем на любом направлении". Он отмечает, что возведенные фортификационные сооружения смогут приостановить и замедлить темпы наступления врага.

"Вот с этой целью они и строятся. Чтобы в то время, когда враг подойдет к нашим фортификационным сооружениям и будет вынужден провести соответствующую работу, мы могли наносить по нему удары и срывать его планы", — подытожил главный пограничник.

Напомним, в ГПСУ из-за угрозы наступления оккупационных войск ужесточаются меры безопасности на границе с Беларусью и Россией. В частности, строят и усовершенствуют систему инженерного обустройства государственной границы. Пограничники вместе с Силами обороны Украины работают день и ночь, создавая эшелонированную систему фортификации.

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