"Гордимся, что можем называть вас своими друзьями": Джонсон написал щемящее письмо детям из Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, изрядно поддерживающий и помогающий Украине защитить свою территорию от оккупантов, написал эмоциональное письмо украинским детям.

В письме Борис Джонсон отметил, что украинские дети должны гордиться своей страной, родителями, семьями и военными, защищающими родину от российских оккупантов. Британский премьер еще раз подчеркнул, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе с российской диктатурой и агрессией.

Об этом сообщает GB News.

"Многие из вас видели или пережили то, свидетелем чего не должен быть ни один ребенок. Однако каждый день украинские дети учат всех нас тому, что значит быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена. Я не могу придумать лучшего примера для подражания" для детей и взрослых во всем мире. Наша молодежь рисует ваш флаг в своих классах и изготавливает сине-желтые браслеты в поддержку вашей страны", – отметил премьер Великобритании.

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Премьер-министр Джонсон сказал, что ему "очень грустно" видеть молодых людей, которые отсутствуют на улицах и парках Киева, когда он посетил украинскую столицу в прошлом месяце, добавив: "Я не могу представить, как тяжел был для вас этот год" .

Но премьер-министр Британии сказал, что дети должны помнить о двух вещах: они должны быть "безмерно гордыми" и у них есть "миллионы" друзей по всему миру. Джонсон подчеркнул, что верит в победу Украины в войне против российских оккупантов и быстрое возвращение к нормальной жизни.

"Я верю, как и ваш президент, что Украина выиграет эту войну. Я всем сердцем надеюсь, что вскоре вы сможете вернуться в свои дома, в свои школы, в свои семьи. И что бы ни случилось, сколько бы времени это ни заняло, мы в Великобритании никогда вас не забудем и всегда будем гордиться тем, что можем называть вас своими друзьями", – написал премьер.

Между тем, по последним данным Офиса генпрокурора, россияне с 24 февраля убили в Украине по меньшей мере 232 ребенка. Еще 663 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Напомним, Джонсон пообещал Зеленскому новое оружие для Украины.

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