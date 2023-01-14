Горе в десятках семей: количество погибших в результате ракетного удара в Днепре еще больше возросло

В результате террористического ракетного удара, совершенного врагом 14 января, погибли уже 10 жителей разрушенной многоэтажки в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По словам руководителя области, среди погибших – 15-летняя девушка.

Кроме того, ранения получили 64 жителя многоэтажки. 59 из них получают медицинскую помощь в больнице, остальные лечатся дома.

"Российская ракета принесла горе в десятки днепровских семей. Время расплаты придет”, — написал глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, после того, как вражеский бомбардировщик в субботу, 14 января, ракетным ударом разрушил многоэтажку в городе Днепре, появилось сообщение об объявленной награде за информацию о пилоте, управлявшем самолетом и осуществившем запуск ракеты.

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