Горели техника и оккупанты: видео, как президентская бригада ударила по врагу

В Сети появилось видео с ударами по российским оккупантам со стороны бойцов Отдельной президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого.

Соответствующий ролик распространил журналист Юрий Бутусов.

Бутусов сообщил, что 2-й батальон президентской бригады уничтожил российскую военную технику во время ударов западнее села Красногоровка Донецкой области.

"Уничтоженная техника противника и горящие российские солдаты. Великолепная работа 2-го батальона Президентской бригады", – указано в подписи к видео.

По данным журналистам, в результате атаки были поражены две российские бронемашины (MRAP), два танка и одна БМП.

На ролике видно, как украинские защитники сбрасывают с дрона взрывчатку прямо на вражескую технику. Она загорается, как и сами российские бойцы.

Президентская бригада показала видео с ударами по технике оккупантов

К слову, ВСУ ликвидировали на фронте разведчика Главного управления Генштаба ВС России Алексея Межакова.

Читайте также: