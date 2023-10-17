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Горели техника и оккупанты: видео, как президентская бригада ударила по врагу

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Горели техника и оккупанты: видео, как президентская бригада ударила по врагу

Удар ВСУ по российской военной технике/Скриншот

Украинские защитники "отминусовали" несколько единиц вражеской техники.

В Сети появилось видео с ударами по российским оккупантам со стороны бойцов Отдельной президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого.

Соответствующий ролик распространил журналист Юрий Бутусов.

Бутусов сообщил, что 2-й батальон президентской бригады уничтожил российскую военную технику во время ударов западнее села Красногоровка Донецкой области.

"Уничтоженная техника противника и горящие российские солдаты. Великолепная работа 2-го батальона Президентской бригады", – указано в подписи к видео.

По данным журналистам, в результате атаки были поражены две российские бронемашины (MRAP), два танка и одна БМП.

На ролике видно, как украинские защитники сбрасывают с дрона взрывчатку прямо на вражескую технику. Она загорается, как и сами российские бойцы.

Президентская бригада показала видео с ударами по технике оккупантов

Президентская бригада показала видео с ударами по технике оккупантов

К слову, ВСУ ликвидировали на фронте разведчика Главного управления Генштаба ВС России Алексея Межакова.

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Дата публикации
Просмотры
517
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