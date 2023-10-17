Горели техника и оккупанты: видео, как президентская бригада ударила по врагу

Украинские защитники "отминусовали" несколько единиц вражеской техники.
В Сети появилось видео с ударами по российским оккупантам со стороны бойцов Отдельной президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого.
Соответствующий ролик распространил журналист Юрий Бутусов.
Бутусов сообщил, что 2-й батальон президентской бригады уничтожил российскую военную технику во время ударов западнее села Красногоровка Донецкой области.
"Уничтоженная техника противника и горящие российские солдаты. Великолепная работа 2-го батальона Президентской бригады", – указано в подписи к видео.
По данным журналистам, в результате атаки были поражены две российские бронемашины (MRAP), два танка и одна БМП.
На ролике видно, как украинские защитники сбрасывают с дрона взрывчатку прямо на вражескую технику. Она загорается, как и сами российские бойцы.
К слову, ВСУ ликвидировали на фронте разведчика Главного управления Генштаба ВС России Алексея Межакова.
Читайте также: