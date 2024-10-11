Горело в Теткино на Курщине: враг понес потери от fpv-налета разведчиков (видео)

Пилоты дронов-камикадзе продемонстрировали мастерство и продолжают результативно избивать по оккупантам, отмечает ГУР.

В российском поселке Теткино Курской области враг понес потери от fpv-налета разведчиков.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook и обнародовало соответствующее видео.

"В селе Теткино атаками fpv-дронов сожжены средства связи, уничтожены обнаруженные украинскими разведчиками вражеское транспортное средство и здание с личным составом армии государства-агрессора России", – говорится в сообщении.

Успешные действия на Курском направлении фронта совершила ударно-разведывательная группа "Ведьмак" ГУР МО Украины совместно с бойцами Госпогранслужбы и ТРО ВСУ.

"Пилоты дронов-камикадзе продемонстрировали мастерство и продолжают результативно бить по московитам", – ГУР.

Напомним, украинские бойцы сорвали планы врага на Курщине. Оккупанты понесли серьезные потери.

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