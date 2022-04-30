Горит и пылает вражеская техника: в Генштабе показали, как ВСУ уничтожают гаубицы оккупантов (фото)

Горит и пылает вражеская техника: в Генштабе показали, как ВСУ уничтожают гаубицы оккупантов (фото)

В Генштабе показали, как ВСУ уничтожает вражеские гаубицы. Разведчики вовремя обнаружили месторасположение оккупантов, после чего украинская артиллерия "поработала" в ответ.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как выглядит контрбатарейная борьба в исполнении украинских военных в Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб.

"Расчеты российских гаубиц "Мста-Б" думали, что безнаказанно могут обстреливать наши позиции. Однако, разведчики вовремя обнаружили месторасположение оккупантов, после чего украинская артиллерия "поработала" в ответ. В ходе дальнейшей корректировки "камни с неба" попали и по боекомплекту" ", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что после началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик "Урал".

Ранее украинские защитники ликвидировали российского захватчика прямо во время записи видео, в котором он хвастался о "трехсотых" защитниках Украины. Российский военный на камеру рассказывал о том, что задание выполнено на "пять с плюсом", когда раздался выстрел.

Министр внутренних дел описал текущую ситуацию на северо-восточном фронте

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