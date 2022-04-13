Горит "Москва": в российский крейсер у берегов Крыма попали украинские ракеты

Ракетный крейсер "Москва" стоял на якоре в Севастопольской бухте.

В среду, 13 апреля, на российском ракетном крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

"Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", — написал он.

Информацию о пожаре, распространенной ранее в соцсетях, подтвердил советник председателя ОПУ Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину.

"С флагманом морского флота крейсером "Москва" произошла какая-то неожиданность. Сильно горит... Там 510 человек экипажа, не можем понять, что произошло — или два матроса покурило не в том месте, или нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности, не везет" ", – заметил он.

Ранее причиной сильного пожара на крейсере назвали меткие выстрелы украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Как сообщил со ссылкой на собственные источники бывший народный депутат Сергей Высоцкий, в ракетный крейсер "Москва", входящий в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ, попали две украинские ракеты.

"Мне подтвердили: две ракеты украинского противокорабельного комплекса "Нептун" произвели поражение флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва"! Два попадания из двух! Весь Черноморский флот России выведен для осуществления срочных спасательных мер!" – написал экс-нардеп.

Народный депутат Ирина Фриз добавила, что ракетный крейсер "Москва", стоявший на якоре в Севастопольской бухте, исчез с радаров. Поскольку на море бурлит шторм, спасательная операция военного корабля осложнена. Вероятно, его придется затопить.

В российской Википедии в статье о ракетном крейсере "Москва", построенном в 1976 году, также уже появилась информация о его поражении украинскими ракетами.

Известно, что у этого российского крейсера есть артиллерийское, зенитное, противолодочное и минно-торпедное вооружение. Также на нем установлено 16 пусковых установок противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", имеющих дальность поражения целей до 1000 км. Несет на борту один вертолет Ка-27.

Напомним, ранее в Бердянске Запорожской области защитники Украины "отминусовали" у оккупантов один десантный корабль.

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