Горит пехота, горит техника оккупантов: на Николаевщине военные не дают опомниться врагу

Пушечники на Николаевщине наводят ужас на захватчиков своей меткой стрельбой.

Ребята, младше своих пушек лет на тридцать, просто перемалывают российских десантников, говорится в ТСН.

Два ударных российских вертолета на большой скорости отстрелявшись выходят из зоны поражения. Их целями были наши военные, мужественно держащие оборону на Юге. Сейчас ребята воюют с вражеской пехотой и броненосцами, и авиацией. «Сейчас произошла ротация, подъехали свеженькие, веселенькие, и они пытаются забросать Николаев. Долбят третьи сутки. Слава Богу, криворукие. Пытались подойти, отбили, двигаемся вперед, я думаю, их лучшие силы уже в земле», – говорит военный «Сова».

Метр за метром под артобстрелами пехота продвигается вперед. Их спину прикрывают пушкари. Ведь именно от их ювелирной работы зависит жизнь пехотинцев. «Это боги войны, однозначно, наша артиллерия самая лучшая. Ребята, спасибо, помогают, спасают, бьют туда, куда нужно», – добавляет «Сова».

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Две Д-30 уже развернуты на позиции. Пушки старше артиллеристов лет на тридцать, но несмотря на свой возраст эти 152-миллиметровые «Даринка» и «Маринка» хорошо работают наводя ужас на оккупантов.

«Артиллерия – это командная работа, мы не можем работать хорошо, если у нас нет команды. Артиллерия – это команда, хорошо работать, накрывать цели только с помощью слаженного расчета, плюс слаженные коретчики, это та же разведка», – говорят бойцы.

Каждая минута – это жизнь, каждый выезд пушкарей у поля – это риск. Несмотря на перекрестные обстрелы, наши артиллеристы знают свое дело.

Каждый день на той стороне что-то горит — если не склад с боекомплектом, то техника. Взбешенные от потерь, оккупанты просто расстреливают все села, находящиеся в зоне поражения их снарядов. Вокруг Николаева целых сел уже не осталось, остались только люди, которые, несмотря на тяжелые обстрелы, пока не уезжают из своих насиженных гнезд.