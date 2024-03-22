Город Бурштын из-за российской ракетной атаки остался без отопления и горячей воды

Община города попала под атаку со стороны российских оккупантов.
Российские оккупанты во время ракетной атаки на Ивано-Франковщину оставили без отопления и горячей воды город Бурштын.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Бурштынская ТЭС.
Как отмечается, община города подверглась атаке со стороны российских оккупантов. Без отопления и горячей воды остались местные жители. В настоящее время на поврежденных энергообъектах продолжаются восстановительные работы.
"Когда будут положительные прогнозы по возобновлению теплоснабжения, мы обязательно проинформируем", — отметили в компании.
Напомним, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на массированную ракетную атаку и удары беспилотников по Украине ночью 22 марта.
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