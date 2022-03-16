"Город должен жить, оплачивайте коммунальные услуги", — мэр Херсона обратился к горожанам

Колыхаев считает, что жизнь в городе не должна остановиться.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев обратился к горожанам с просьбой платить за коммунальные услуги, потому что город должен жить. А предпринимателям сказал открывать магазины и запускать безналичный расчет.

Об этом говорится на странице Херсонского городского головы в Facebook.

"Город должен жить, чтобы не остановился. Как экономист, я занимаюсь вопросами жизнеобеспечения. Призываю людей платить за коммунальные услуги. Обращаюсь к предпринимателям, чтобы открывали магазины, кафе и запускали безналичный расчет", — написал Игорь Колыхаев.

Также он предупредил, чтобы от него не ждали "новостей с поля битвы", потому что их озвучивают уполномоченные лица. По его словам, ночь была неспокойной, обстреливали окрестности города.

Напомним, в прокуратуре сообщили, что Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики". На это известие отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

Читайте также: