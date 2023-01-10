Город фактически уничтожен: в ВСУ рассказали о жестоких боях под Соледаром

Враг сконцентрировал там самые боеспособные подразделения "вагнеровцев" при поддержке регулярных подразделений армии РФ.
Только за последние сутки по Соледару и окрестностям города было нанесено 86 обстрелов разными системами артиллерии.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "24 канала".
По его словам, у Соледара проходят тяжелые ожесточенные бои, враг сконцентрировал там самые боеспособные подразделения "вагнеровцев" при поддержке регулярных подразделений российской армии. Оккупанты терпят там колоссальные потери, но пытается двигаться вперед.
Спикер Восточной группировки пояснил, что даже небольшое тактическое продвижение РФ представляет как большое достижение.
Череватый отметил, что главный метод штурма Соледара оккупантами – это использование систем поражения, РСЗО, ствольной артиллерии. Затем при их поддержке идет продвижение малых групп пехоты.
"Президент вчера подчеркнул, что город фактически уничтожен, и сама их (оккупантов. – Ред.) логика войны не поняла, потому что захватывать руины, как это было раньше в Лисичанске и Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск – это в военном искусстве XXI века, очень странно", – сказал он.
По словам Череватого, украинские защитники делают все возможное, чтобы истощить противника.
"Там очень сложная ситуация, самая сложная на Восточном фронте. Именно защитники Соледара сейчас делают все возможное, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал. Чтобы даже какие-то тактические успехи вели к большой пирровой победе", — подытожил Сергей Череватый.
Ситуация в Соледаре: последние новости
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что у Соледара продолжаются жестокие бои. Оккупанты перегруппировались, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, изменили тактику и приступили к мощному штурму.
Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что под Соледаром российская ЧВК "Вагнер" бросил в бой свои лучшие подразделения — не бывших зеков, а ветеранов с опытом войны в Сирии, Ливии и других горячих точках.
По словам руководителя ОП Андрея Ермака, у Соледара оккупанты пытаются забрасывать наши силы трупами.
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