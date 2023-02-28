"Город горит, враг давит": военный на фоне взрывов записал обращение из Бахмута

Украинский защитник 93-й ОМБр "Холодный Яр" записал короткое обращение из города Бахмут Донецкой области. Свою видеозапись боец сделал в последний день зимы.

Сухопутные войска ВСУ опубликовали видеосообщения военнослужащего.

"28 февраля, город Бахмут. Город горит, враг давит. Все будет Украина!" – сказал он.

Вооруженные силы Украины продолжают стойко оборонять город в Донецкой области, который оккупанты пытаются захватить. Впрочем, наши защитники держатся. Видеообращение защитник записал на одной из улиц. На фоне раздаются взрывы. Кроме того, виден дым.

Оборона Бахмута

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в районе Бахмута очень напряженная. По его словам, РФ бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды "вагнеровцев".

По словам солдата-гранатометчиков в 5-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ Юрия Сиротюка, противнику в центр Бахмута осталось около 1700-1800 метров. Также боец подчеркнул, что все победы врага "пирровые", ведь Кремль кладет под Бахмутом большое количество своих солдат.

Украинский военный с позывным "Мадьяр" говорит, что около 3-4 раз за ночь Бахмут атакует российская авиация. Пока трудно на каждом из направлений города. Россияне атакуют, а украинским защитникам не хватает оружия.

О том, что на Бахмутском направлении тяжело, заявил также президент Владимир Зеленский в видеообращении 27 февраля. Глава государства говорит, что в Донбассе враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты украинских позиций.

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