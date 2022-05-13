Город готовят к присоединению к России: какая ситуация в Мариуполе 13 мая

Город готовят к присоединению к России: какая ситуация в Мариуполе 13 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 12 мая.

Мариуполь готовят к присоединению к России: советник мэра назвал вероятную дату "референдума"

Российские захватчики готовятся к проведению так называемого "референдума" по присоединению Мариуполя в составе "ДНР" к РФ. Возможная дата проведения "рефендума" - 15 мая. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Спасение защитников Мариуполя: у Эрдогана предлагали Шойгу эвакуацию военных, но тот отказал

Турецкие власти предлагали министру обороны России Сергею Шойгу эвакуировать украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе через порт в Бердянске. Предлагалось, что до конца войны эти военные будут находиться в Турции. Шойгу отказался от такого предложения и заявил, что украинские военные должны сдаться.

Фото: Associated Press

Оккупанты продолжают сбрасывать на "Азовсталь" мощные бомбы и ракеты

Российские войска не прекращают атаковать мариупольский завод "Азовсталь". Советник мэра Петр Андрющенко опубликовал видео обстрелов и ракетных ударов по заводу.

Защитники "Азовстали" предпринимают попытки контратаковать оккупантов – советник городского головы Мариуполя

Украинские защитники, находящиеся на окруженном оккупантами заводе "Азовсталь", продолжают держать оборону. Иногда они даже уходят в контратаки. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: Associated Press

Верещук рассказала детали о спасении тяжелораненых бойцов из "Азовстали"

Украинская сторона ведет переговоры с РФ об эвакуации только 38 тяжелораненых (лежачих) бойцов, находящихся на "Азовстали" в Мариуполе. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук опровергла заявления ряда СМИ о якобы обмене 500 или 600 человек.

Были замужем три дня: свою щемящую историю любви на "Азовстали" рассказала защитница Мариуполя

Украинская военная, защищающая Мариуполь, Валерия с позывным "Нава" и пограничник Андрей с позывным "Борода" поженились на территории завода "Азовсталь". В результате боев мужчина погиб через три дня после женитьбы. Защитница Мариуполя рассказала историю их любви.

Фото: Getty Images

В Розовке в Запорожье оккупанты предлагают работу в Мариуполе на завалах: оплачивают пайками

Россияне на временно оккупированных территориях ищут желающих разбирать завалы в Мариуполе. На территории оккупированной Розовской территориальной громады Запорожской области люди жалуются на отсутствие работы. Поэтому в населенном пункте появилось предложение захватчиков о работе в Мариуполе. Об этом сообщили в Запорожской военной администрации.

Напомним, бойцы полка "Азов", защищающие Мариуполь, продолжают выбивать российских военных с ранее захваченных ими позиций на территории завода "Азовсталь". Российские оккупанты постоянно используют авиацию, корабельную и ствольную артиллерию, танки и другое вооружение.

Как спасенные из оккупации мариупольцы начинают жизнь сначала

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