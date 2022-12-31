"Город легче делать с "нуля", чем восстанавливать": Буданов о разрушениях в Бахмуте

Некоторые районы просто сравнены с землей.
Российская армия своими обстрелами почти полностью разрушила город Бахмут в Донецкой области.
Об этом в интервью сказал руководитель ГУР Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.
Между тем, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, подчеркнул Буданов.
"Там катастрофа сам город... Но по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с "нуля", чем отстраивать", — заметил он.
Руководитель ГУР заявил, что россияне сделали из Бахмута совершенно не пригодный для жизни город.
Ситуация возле Бахмута
В Генштабе сообщают, что россияне пытаются любой ценой захватить Бахмут. Там ежедневно ВСУ отбивают до 20 атак. Именно в Бахмутском направлении Россия сосредотачивает основные усилия.
В свою очередь, аналитики ISW отмечают, что наступление российских оккупантов в Бахмуте близко к кульминации. Маловероятно, что их атаки принесут значительный оперативный успех.
Президент Владимир Зеленский говорит, что, в частности, Бахмут нуждается сейчас в максимуме сил и концентрации. По словам президента, ситуация там "трудная и болезненная".
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