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"Город легче делать с "нуля", чем восстанавливать": Буданов о разрушениях в Бахмуте

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1153
Время на прочтение
2 мин
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"Город легче делать с "нуля", чем восстанавливать": Буданов о разрушениях в Бахмуте

Фото: Associated Press

Некоторые районы просто сравнены с землей.

Российская армия своими обстрелами почти полностью разрушила город Бахмут в Донецкой области.

Об этом в интервью сказал руководитель ГУР Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Между тем, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, подчеркнул Буданов.

"Там катастрофа сам город... Но по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с "нуля", чем отстраивать", — заметил он.

Руководитель ГУР заявил, что россияне сделали из Бахмута совершенно не пригодный для жизни город.

Ситуация возле Бахмута

В Генштабе сообщают, что россияне пытаются любой ценой захватить Бахмут. Там ежедневно ВСУ отбивают до 20 атак. Именно в Бахмутском направлении Россия сосредотачивает основные усилия.

В свою очередь, аналитики ISW отмечают, что наступление российских оккупантов в Бахмуте близко к кульминации. Маловероятно, что их атаки принесут значительный оперативный успех.

Президент Владимир Зеленский говорит, что, в частности, Бахмут нуждается сейчас в максимуме сил и концентрации. По словам президента, ситуация там "трудная и болезненная".

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Дата публикации
Просмотры
1153
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