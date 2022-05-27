Город Лиман в Донецкой области преимущественно контролируют оккупанты

Город Лиман в Донецкой области в основном контролируют оккупанты.

В то же время, украинские военные заняли на Лиманском направлении новые укрепленные позиции.

Об этом глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал в комментарии "Общественному".

"Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Большинство Лимана не контролируется украинскими военными. Так же, как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской громады", — рассказал глава области.

По словам Кириленко, украинские военные остаются на Лиманском направлении, но на новых укрепленных позициях, чтобы сдерживать врага.

"Российские военные действительно пытаются закрепиться на указанном направлении, потому что понимают, что украинские военные на новых рубежах будут не только сдерживать врага, но и по возможности переходить в контратаку для того, чтобы выбить врага с территории Лиманской громады", — пояснил Кириленко.

Глава Донецкой ОВА добавляет, что обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта Донецкой области. Оккупанты также наносят ракетные и авиационные удары по относительно удаленным от линии фронта городам. В частности, по Бахмуту, Покровску и Краматорску.

Напомним, за сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объектов — есть погибшие и раненые. Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Разрушениям подверглись 76 жилых домов, школа, пожарная часть, база отдыха, 13 предприятий.

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