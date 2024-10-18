"Город может упасть": WSJ о наступлении РФ и стремлении захватить важный населенный пункт в Донецкой области

Армия Российской Федерации предприняла значительный шаг РФ к захвату Временного Яра в Донецкой области, организовав наступление в двух местах через канал Северский Донец. Теперь ВСУ нужно помешать оккупантам занять позицию в буферной зоне, чтобы предотвратить наступление.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Времен Яр и Покровск являются ключевыми городами для обороны Донецкой области. Авторы статьи пишут, если России удастся захватить их, то Силам обороны будет значительно сложнее защищать регион. Россияне спешат захватить эти населенные пункты до того, как опадут листья, начнутся дожди и станет грязно.

"Достаточно одной ошибки, и Часов Яр может упасть за считанные дни", — подчеркнул кадровый военный Ростислав Касьяненко из 21-го отдельного мотопехотного батальона.

После ряда неудач в попытке продвинуться к Временному Яру россияне сменили тактику. Теперь они сосредоточены на использовании ударных дронов для атак на въезды в город. Это усложняет ВСУ пополнять запасы и эвакуировать раненых. Впрочем, у украинцев не хватает систем радиоэлектронной борьбы, отмечает издание.

По словам Касьяненко, российские войска перебираются по тросам, натянутым через канал, а затем небольшими группами проникают в буферную зону. Главная проблема состоит в том, что враг закрепился в буферной зоне, которую потом могут усилить еще войсками, давя на позиции ВСУ.

Россия, вероятно, также платит высокую цену в боях во времена Яр, продолжая использовать тактику "мясной волны". Многие из наступающих на Временный Яр — это те, кого набрали из тюрем в обмен на обещание дать свободу.

Напомним, эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке считает, что ВСУ будут вынуждены отойти из важного населенного пункта на Донбассе — Селидово.

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