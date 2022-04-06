"Город мучеников": Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял флаг Украины

Папа Римский поднял украинский флаг, отправленный из Бучи, на его еженедельной аудиенции в Ватикане.

Папа Римский Франциск осудил зверства российских оккупантов в Буче и поднял украинский флаг, который был отправлен ему из города, где были расстреляны сотни мирных жителей.

Об этом пишет The Guardian.

"Недавние новости с войны в Украине вместо облегчения и надежды принесли сообщения о новых зверствах, таких как резня в Буче. Жестокость, которая становится все ужаснее, даже против мирных жителей, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, чья невинная кровь зовет к небу и умоляет: "Остановите эту войну! Пусть умолкнет оружие! Прекратите сеять смерть и разрушение". Вчера, именно из Бучи, мне привезли этот флаг. Это с войны, именно из того мученического города, Бучи", — сказал он в конце своей аудиенции.

Напомним, Папа Римский размышляет о поездке в Украину и готовит встречу с Кириллом.

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