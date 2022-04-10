Город Нестора Махна враг прицельно уничтожает: в подвалах остаются десятки человек

Звуки войны сегодня здесь слышны практически каждые десять минут.

Без воды, электричества и связи живут в Гуляйполе. По родине батька Махно рашисты гатят уже больше месяца. В городок прилетает почти каждый день. В центре города – многочисленные разрушения. Оставшиеся без жилья десятками сплачиваются в подвалах.

Об этом говорится в ТСН.

Памятник Нестору Махно под звуки обстрелов смотрит на опустевший город.

«Ну строили два года и через 5 минут прямое попадание. Сгорело все. Это Махновская корчма была наша, Гуляйпольская, символ Гуляйполя…», – рассказывает местный предприниматель Валерий.

Мужчина показывает, во что превратилось заведение. После прямого попадания в центральный рынок выгорело все – от торговых рядов до ресторана, там даже крыша была покрыта аутентичной вековой черепицей.

Звуки войны сегодня здесь слышны практически каждые десять минут. Местные пятиэтажки стоят в руинах – это именно центр города Гуляйполя.

Татьяна показывает, во что превратился дом, где жили его родные. От квартиры ничего не осталось. На обстрелы во время разговора женщина уже не реагирует – привыкла. «Гули сирены, люди выбегали и в это время раздался первый взрыв здесь на этом месте, где мы сейчас с вами стоим – вот виден этот воронок», — говорит женщина.

На одной улице среди двух десятков домов уже несколько разрушенных. Людей нет. «Где-то четыре человека. Как только люди приезжали, но закрыли и уехали. Там двое остались, потому что там женщина без ноги, а так все пусто, никого нет, сегодня еще женщина тоже уехала», — добавляют местные жители.

Те, кто остался без жилья, собираются вместе. Под открытым небом у приемника. 26 горожан в последние дни живут в подвале 5-этажки. На костре – котел с водой… В подвале – ждет готовое блюдо на ужин. Вместе с людьми здесь домашние животные. Есть стулья и отдельные спальные места, если так можно назвать их. Здесь и сейчас холодно, но иного места нет. Ночуют горожане – прямо на полу. «Кто на чем! У кого поддоны, у кого просто матрасики из дома. Все равно холодно! Цемент», — показывают свои условия люди, которых приходится ночевать при 7 градусов.

Россиян в Гуляйполе ни в коем случае не ждут. Показывают разрушенный обстрелами храм Московского патриархата. И говорят, если эти изверги бьют даже по своим церквям, о чем с ними можно говорить? «Мы жили без «русского мира» – и Интернет у нас был, и свет был, и газ у нас был, и мирно было, и дома у нас целые были. Пришел «русский мир» – и теперь у нас один дом», — говорят жители.

Люди собираются вместе. Несмотря на все, ехать никуда не собираются. Ждут весну и победу. И даже хорошую примету показывают – в Гуляйполь возвращаются аисты.

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