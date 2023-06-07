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Город подтоплен на 90%: мэр Олешек рассказал о погибших из-за подрыва Каховской ГЭС

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Город подтоплен на 90%: мэр Олешек рассказал о погибших из-за подрыва Каховской ГЭС

Из-за теракта России на Каховской ГЭС Олешки ушли под воду / Фото: Фото из социальных сетей

В Олешках из-за теракта России погибли три человека.

Из-за подрыва российской террористической армией Каховской ГЭС оккупированные Олешки на 90% оказались под водой. Городской голова Евгений Рыщук сообщил, что из-за теракта окупантов и отсутствия эвакуации погибли люди.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"К сожалению, есть первые сообщения о погибших от наводнения", — отметил Рыщук.

В комментарии "Суспильному" он добавил, что город Олешки подтоплен на 90%, уровень воды кое-где достигает 3 метров. Уже известно о трех погибших местных жителях. Российские оккупанты только к вечеру начали эвакуировать местных жителей.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Вечером, 6 июня, стало известно, что оккупированный город Олешки уходит под воду, однако оккупанты отказались помогать людям.

Воины ВСУ спасли семью с двумя детьми из оккупированных Олешек Херсонской области. Им раньше наши защитники сбрасывали с дрона воду. Теперь мать и ее двое детей находятся в Херсоне.

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Дата публикации
Просмотры
1414
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